Ankara Keçiören Belediyesi tarafından, birim müdürleri ve birim sorumlularına yönelik olarak 'Disiplin Uygulamaları ve Belediyelerde Yetki Devri' konulu eğitim programı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan yöneticiler katıldı.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Başkanı Halil Memiş tarafından verilen eğitimde, kamu yönetiminde disiplin süreçlerinin hukuki dayanakları ile belediyelerde yetki devrinin doğru ve etkin şekilde uygulanmasına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

DİSİPLİN UYGULAMALARINDA HUKUKİ ÇERÇEVE ELE ALINDI

Eğitimin disiplin uygulamalarına ayrılan bölümünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde disiplin kavramı, disiplin amirlerinin görev ve sorumlulukları, disiplin cezalarının türleri ve uygulanma süreçleri detaylı biçimde aktarıldı. Disiplinin amacının cezalandırmadan ziyade kamu hizmetinin düzen, güven ve sürekliliğini sağlamak olduğuna dikkat çekildi. Disiplin soruşturması süreci, savunma hakkı, zamanaşımı, itiraz yolları ve disiplin cezalarının sicilden silinmesine ilişkin esaslar da örneklerle açıklandı.

BELEDİYELERDE YETKİ DEVRİ VE SORUMLULUK DENGESİ

Programın ikinci bölümünde ise belediyelerde yetki kavramı ve yetki devri ele alındı. Yetkinin, yönetim gücünün temel unsurlarından biri olduğu vurgulanırken; yetki devrinin, yöneticilerin iş yükünü azaltmak için değil, kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla yapılması gereken bilinçli bir yönetim aracı olduğu ifade edildi. Yetki devri ile vekâlet arasındaki farklar açıklanarak, yetki devrinde sorumluluğun devredilemeyeceği hususuna özellikle dikkat çekildi. Ayrıca, yazılı yetki devrinin önemi, kontrol mekanizmalarının gerekliliği ve uygulamada sık yapılan hatalar katılımcılarla paylaşıldı.

YÖNETSEL FARKINDALIK AMAÇLANDI

Eğitim programıyla, Keçiören Belediyesi yöneticilerinin mevzuata uygun, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı geliştirmesi; disiplin süreçleri ile yetki devri uygulamalarında ortak bir yaklaşım ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.