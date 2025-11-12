Keçiören Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası törenle hizmete açıldı. Başkan Mesut Özarslan, 'Biz halkın başına baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'ne kazandırdığı yeni muhtarlık binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Özarslan, muhtarlıkların devletin en önemli yerel birimleri olduğunu belirterek, 'Hakkın hakkı için halka hizmet esastır. Biz halkın hizmetkârıyız.' ifadelerini kullandı.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunu vurgularken, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç ve Yeşiltepe Muhtarı İhsan Eray Nizam, yeni binanın mahalleye kazandırılmasından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası hizmete açıldı.

Başkan Özarslan, Muhtar Nizam'a Atatürk tablosu hediye etti.