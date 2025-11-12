Kocaeli'ye bağlı Gölcük Belediyesi'nin; 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere yönelik düzenlediği tiyatro etkinliği, çocukların tatil heyecanına neşe kattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencileri neşelendiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bu kapsamda tatil dönemindeki öğrencilerin verimli zaman geçirmeleri hedefiyle düzenlenen 'Miyav Karnavalı' adlı tiyatro oyunu, çocukların yoğun ilgisiyle sahnelendi.

Kavaklı Kongre Sarayı'nda sahnelenen oyunda çocuklar; eğlence, dostluk ve macera dolu anlar yaşadılar.

13 KASIM'DA BİR KEZ DAHA SAHNELENECEK

Kediler, aslanlar ve sevimli bir fareyle dolu bu rengârenk gösteri, minik izleyicilerin yüzünü güldüren oyun, 13 Kasım Perşembe günü Gölcük Belediyesi Yazlık Kültür Merkezi'nde bir kez daha çocuklar ile buluşacak. Saat 14.00'da ücretsiz sahnelenecek oyuna tüm çocuklar ve aileleri davet edildi.