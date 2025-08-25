Ankara Keçiören Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği yaz konserlerinin ilki Yükseltepe Mahallesi Pazar Yeri’nde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türk Halk Müziği’nin sevilen isimleri Erdal Beyazgül, Deniz Arslanbaş ve Caner Gülsüm’ün sahne aldığı etkinlik, yoğun katılım ve renkli görüntülerle unutulmaz bir yaz akşamına dönüştü.

TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİLER

Sanatçılar birbirinden güzel türküleri seslendirirken, vatandaşlar da eşsiz güzellikteki ezgilere hep bir ağızdan eşlik edip halaylarla doyasıya eğlendi. Çocukların oyunlarla, ailelerin ise türkülerle dolu saatler geçirdiği konser, Yükseltepe’de unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Çocuklara ikram edilen patlamış mısır ise yüzleri güldürdü.

BAŞKAN ÖZARSLAN’DAN DAVET

Konser sonrası açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Kararlıyız! Keçiören’imiz bilimle, sporla, kültürle ve sanatla anılan bir ilçe olacak. Mahalle mahalle düzenleyeceğimiz yaz konserleriyle hem mahalle bağlarımızı kuvvetlendirecek hem de sanat dolu akşamları hep birlikte yaşayacağız” diyerek tüm Keçiörenlileri etkinliklere davet etti.

KONSER TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

Yaz konserleri 25 Ağustos Pazartesi günü Yayla Mahallesi Ahmet Mergen Parkı’nda Ersin Perçin, Cankat Erdoğan ve Yiğit Deniz Ekinci’nin performanslarıyla sürecek. 27 Ağustos Çarşamba akşamı ise Adnan Menderes Mahallesi Mehmet Çakıroğlu Parkı’nda Ersin Perçin, Aysu Ulupınar ve Yiğit Deniz Ekinci sahne alacak. Tüm konserler saat 19.00’da başlayacak ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.