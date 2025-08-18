Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin yaz aylarına özel olarak başlattığı “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı, dolu dolu geçti. “Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla gerçekleşen etkinliklerde mahalleler festival alanına dönüştü.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin yaz aylarına renk ve neşe katan “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı, mahallelerde vatandaşlarla buluştu. “Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla düzenlenen etkinliklerde hem çocuklar hem de aileler keyifli anlar yaşadı. Festival havasında geçen programlarda yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları, atölyeler ve sahne gösterileri büyük beğeni toplarken, yetişkinler de el sanatları ve müzik etkinlikleriyle programa dahil oldu.

YENİKARAMAN VE ALTINOVA’DA SİNEMA KEYFİ

Yenikaraman ve Altınova Mahallesi’nde kurulan açık hava sinema alanlarında gösterilen “Coco” filmi, miniklerden büyük ilgi gördü. Patlamış mısırlarıyla film keyfi yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi. Açık hava sineması, yalnızca çocukları değil aileleri de bir araya getirerek mahallelerde nostaljik bir atmosfer oluşturdu.

ŞENLİK COŞKUSU İLÇEYİ SARDI

Soğukkuyu, Başaran, Zafer ve Kiremitçi mahallelerinde düzenlenen şenliklerde ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar müzik eşliğinde dans ederken, çeşitli oyunlar ve gösterilerle doyasıya eğlendi. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde, birlik ve beraberlik duygusu canlandı.

Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle çocuklara ve ailelere açık havada keyifli vakit geçirme imkânı sunmaya devam edecek.