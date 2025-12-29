Ankara Keçiören Belediyesi, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde her yaştan vatandaşın dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamasını desteklemek amacıyla önemli bir eğitime daha imza attı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER)'de düzenlenen 'Yapay Zekâ: Avantajlar ve Dezavantajlar' başlıklı eğitim programında, yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve beraberinde getirdiği riskler kapsamlı şekilde ele alındı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çelebi Uluyol tarafından verilen eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra gerçek hayattan uygulama örnekleri de paylaşıldı. Eğitimde özellikle yapay zekâ okuryazarlığı ve temel kavramlar üzerinde duruldu. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emircan Tunç ile İnovasyon ve Teknoloji Müdürü Orkun Türkmen'in de katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte katılımcılara sırt çantası, not defteri, kalem ve magnet hediye edildi.

YAPAY ZEKÂNIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ ELE ALINDI

Hayatın her alanında etkisini giderek artıran yapay zekâ teknolojileri; eğitimden sağlığa, sanayiden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda köklü dönüşümler yaratıyor. TEKNOMER'de gerçekleştirilen eğitimde, bu dönüşümün avantajları kadar karşılaşılan zorluklar ve etik riskler de tüm yönleriyle değerlendirildi. Eğitimde katılımcıların, yapay zekânın bugününü ve geleceğini doğru okumalarına katkı sunulması hedefiyle her konu titizlikle ele alındı.

Program kapsamında; yapay zekânın sunduğu fırsatlar, karşılaşılan teknik ve etik zorluklar, günlük yaşamdan ve iş dünyasından somut uygulama örnekleriyle anlatıldı. Böylece katılımcıların, yapay zekâ teknolojilerine karşı bilinçli ve eleştirel bakış açısı geliştirmesi için farkındalık oluşturuldu.

ÜCRETSİZ, SERTİFİKALI VE HERKESE AÇIK

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen programda, katılımcılara sertifika verildi. 14 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılımına açık olan eğitim, teknolojiye ilgi duyan gençler ve yetişkinler için önemli bir öğrenme fırsatı sundu.