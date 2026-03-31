Edirne Keşan'da Kütüphane Haftası törenle kutlandı. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, gençlere okumanın önemini vurgularken, ilçeye modern bir kütüphane müjdesi de verdi. Etkinlikler, ödül töreni ve müze ziyaretiyle devam etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Çiğdem İzci Gazel, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Keşan İşkur Müdürü Kerem Akdağ, Keşan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hasan Boz, Keşan İlçe Özel İdare Müdür Vekili Recep Yıldırım, Keşan Sosyal Hizmetler Müdürü Nergis Mustafa Paşa, Keşan Nüfus Müdürü Hatice Uğurlu, Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Çörek ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan öğrencilere ve eğitimcilere hitaben yaptığı konuşmada dijital çağın getirdiği yeniliklerin önemine değinerek, buna rağmen kitabın ve kütüphanelerin sarsılmaz yerini vurgularken ilçeye yeni bir kütüphane binası müjdesi verdi.

'SOSYAL MEDYAYI DEĞERLENDİRELİM AMA KİTABI İHMAL ETMEYELİM'

Kaymakam Mercan, konuşmasında Peygamber Efendimizin 'İlim Çin'de bile olsa gidip öğreniniz' hadisi, Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' düsturunu anımsatarak, 'Bilgi hiçbir zaman modası eksilmeyen en önemli değerdir. Gençler, son dönemlerde maalesef fazla okumuyoruz; daha çok sosyal medya üzerinden dünyayı takip ediyoruz. Bu bir realitedir. Elbette Google, bilgisayar ve sosyal medya bilgiye ulaşmanın en tabii yöntemlerinden biridir. Ancak kütüphaneler sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda sosyalleşme alanlarımızdır. Kitabın sayfalarına dokunmanın verdiği o farklı duyguyu hiçbir dijital dünya ikame edemez' diye konuştu.

Gençlerin son dönemde bilgiye daha çok Google ve sosyal medya üzerinden ulaştığını belirten Mercan, bu durumun yadsınamaz bir gerçek olduğunu ancak kütüphane kültürünün yaşatılması gerektiğini söyledi:

Konuşmasında Keşanlı gençlere bir de yatırım haberi veren Kaymakam Mercan, ekonomik sebeplerle bu yıl ertelenen kütüphane hizmet binası projesinin inşasına inşallah önümüzdeki yıl başlanacağını ifade ederek, 'Bina sadece kitaplardan ibaret olmayacak; içerisinde bilgisayarların yer aldığı çalışma alanları ve gençlerin vakit geçirebileceği bir kafeterya bulunacak. Yeni kütüphane, gençlerin hem bilgiye ulaşacağı hem de güvenli bir ortamda sosyalleşebileceği bir merkez olacak' dedi.

Daha sonra Kütüphaneden en çok ödünç kitap alan, Mustafa Beller, Hacer Bozlu, Elham Karakaş, Nefise Yılmaz ve Ali Kurtoğlu'na belgeleri ve hediyeleri Aziz Mercan ve Çiğdem İzci Gazel tarafından verildi.

Programda Soner Kutlubay'ın 'İyileştiren Kütüphane' sunumu sonrasında öğrencilerin Keşan Müzesi'ni ziyaret etmesi ile sona erdi.