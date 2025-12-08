Ankara Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla 'Taşınmaz Mal Yönetimi' konulu bir eğitim programı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimi Bağımsız Denetçi Ahmet Arslan verdi. Belediye personelinin taşınmaz mal yönetimi konusundaki farkındalığını artırarak yasal ve mali süreçlerin daha etkin biçimde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan eğitime yüksek oranda katılım gerçekleşti.

TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TÜM SÜREÇLER ELE ALINDI

Eğitimde, taşınmaz mallarla ilgili temel kavramlardan başlayarak, belediye organlarının taşınmaz malların idaresine dair yetki ve sorumlulukları detaylı biçimde anlatıldı. Katılımcılara ayrıca taşınmaz mal edinimi, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma, ihale işlemleri, satış ve trampalar ile kiralama süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Programda 4734 ve 2886 sayılı Kanunların taşınmaz malların yönetiminde uygulanabilirliği, taşınmazların vergisel değerlendirilmesi (KDV, kurumlar vergisi), sınırlı ayni hak (irtifak hakkı) tesisi, kullanım izni verilmesi, izinsiz işgal ve ecrimisil işlemleri gibi konular da ele alındı. Ayrıca taşınmaz malların tahsisi, devri, kaydı ve muhasebeleştirme süreçleri üzerinde duruldu.