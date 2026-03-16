Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için düzenlenen ilk tören yıllarca görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Usta akademisyenin Türk bayrağına sarılı naaşı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İSTANBUL (İGFA) - 78 yaşında vefat eden Prof. Dr. İlber Ortaylı için bugün İstanbul'da düzenlenen törenlerin ilki, yıllar boyunca öğretim üyeliği yaptığı Galatasaray Üniversitesi kampüsünde yapıldı.

Akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri, Ortaylı'yı burada son kez andı ve hocalarını saygıyla uğurladı.

Ardından cenaze namazı için İstanbul'daki tarihi Fatih Camii'ne geçildi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, akademik çevreler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Ortaylı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, cami haziresinde bulunan aile kabristanına defnedildi.

Tören sırasında Ortaylı'nın yakınları ve öğrencileri duygusal anlar yaşarken, akademik camianın temsilcileri usta tarihçinin Türkiye'nin tarih bilincine ve akademik dünyasına yaptığı katkılardan söz etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, tarih ve fikir dünyamızın müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından ebediyete uğurladıklarını belirterek, 'Bu hüzünlü günde ailesinin, öğrencilerinin ve sevenlerinin acısına ortak olduk. Engin bilgisi, güçlü fikriyatı ve geride bıraktığı kıymetli mirasıyla daima hürmetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı ve Türk tarihi alanlarındaki çalışmaları, eserleri ve nesiller boyu yetiştirdiği öğrencileriyle ülke tarih yazımında önemli bir yer edinmişti.