Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da başlattığı kara harekatını kınayarak, saldırıların bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, harekatın bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiği ve neticesinde yeni bir insani felaketin kapısını aralayacağı ifade edildi.

Açıklamada, 'Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgedeki insani durumu daha da kritik hâle getirecektir' denildi.

Bakanlık, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine dikkat çekerek, Türkiye'nin Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurguladı.

Açıklamada, uluslararası toplumun bölgedeki çatışmaların önlenmesi ve insani yardımların güvence altına alınması için harekete geçmesi gerektiği de belirtildi.