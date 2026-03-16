İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anısına özel bir otobüs tasarlayarak, onun bilgi birikimini ve tarihi mirası şehrin caddelerine taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en sevilen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına İstanbul'da 'Saygı Otobüsü' hizmete alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İETT tarafından hazırlanan otobüs, Ortaylı'nın genç kuşaklara tarihi sevdirme vizyonunu ve bilgi birikimini simgeleyen görseller ve alıntılarla donatıldı.

İETT'nin sosyal medya paylaşımında, 'Tarihi yaşatan o büyük birikim, şimdi şehrin rotasında! Gençlere tarihi sevdiren, bilgisiyle, zarafetiyle ve eşsiz anlatımıyla milyonlara rehber olan İlber Ortaylı, sadece bir isim değil; bu toprakların yaşayan bir hafızasıdır' ifadelerine yer verildi. Otobüs, İstanbul'un farklı güzergahlarında halkla buluşacak ve Ortaylı'nın tarihi anlatım tarzını ve mirasını vatandaşlarla buluşturarak, şehrin sokaklarına eğitim ve kültür anlamında bir farkındalık katacak.

Bu uygulama ile hem tarih bilincinin yaygınlaştırılması hem de Ortaylı'nın akademik mirasının gelecek nesillere taşınması hedefleniyor.