KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Fotoğraf Teknolojisi Müzesi'nde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Görsel Dokümantasyon Bölümü öğrencilerinin katılımı ile eğitim programı gerçekleştirildi.

Kurumlar arası iş birliği kapsamında düzenlenen programda Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oylum Tunçelli rehberliğinde fotoğraf tarihi, fotoğraf teknolojisi ve karanlık oda süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Eğitim kapsamında fotoğraf makinesinin tarihsel gelişimi, ilk fotoğraf makinelerinden günümüze kadar yaşanan teknolojik dönüşüm, analog ve dijital fotoğraf teknikleri gibi konular ele alındı. Öğrencilere fotoğraf teknolojisinin gelişim sürecinde kullanılan farklı ekipmanlar ve üretim yöntemleri hakkında bilgiler aktarılırken, fotoğrafın bilimsel ve belgesel alanlarda kullanımına da değinildi.

TEKNİK SÜREÇLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Programın uygulamalı bölümünde öğrencilere karanlık oda ortamı tanıtıldı. Eğitmen, karanlık odanın çalışma prensiplerini, film banyosu ve baskı tekniklerini adım adım uygulamalı olarak göstererek katılımcılara aktardı. Böylece öğrenciler, fotoğrafın üretim aşamalarına dair teknik süreçler hakkında detaylı ve doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu.

Akademik bilgi ile fotoğraf teknolojisinin tarihsel birikimini bir araya getiren bu eğitimlerin, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde ilerleyen süreçte farklı başlıklar ve uygulamalarla sürdürülmesi planlanıyor.