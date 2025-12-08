İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) Geleceğin Ayak İzleri Gündüz Bakımevi Anaokulu öğrencilerini ağırladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, Geleceğin Ayak İzleri Gündüz Bakımevi Anaokulu öğrencilerini İZGİM Çocuk Kütüphanesi'nde ağırladı. Yapılan buluşmada öğrencilere kütüphane, doğa ve çevre hakkında bilgiler verildi.

HEDEF BİLİNÇLİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Kadın Girişimciler Merkezi, çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla anaokulu öğrencilerine, yaşadığımız çevre ve kitap okuma alışkanlıkları hakkında detaylıca eğitim verdi. Bilinçli çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen İZGİM, çocuklara çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim vererek farkındalık kazandırdı.

İZGİM'in planladığı buluşmada eğitimi tamamlayan öğrenciler, kitap ayracı etkinliğine katıldı. Çocuklar ve öğretmenleri kadın girişimciler tarafından yapılan Türk El Sanatları Sergisini gezdi. Kadın Girişimcilerin üretim yaptığı atölyeler hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nde programı sonlandıran çocuklar ve öğretmenler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.