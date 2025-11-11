Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde kurulan Şehir Tiyatrosu için gerçekleştirilen oyuncu seçmeleri yoğun ilgiyle tamamlandı.

ANKARA (İGFA) - 8-9 Kasım tarihlerinde Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen seçmelerde, çocuk ve yetişkin kategorilerinde başvuru yapan adaylar sahnede yeteneklerini sergiledi.

Tiyatroya gönül vermiş yüzlerce aday, diksiyon, sahne duruşu, doğaçlama ve rol kabiliyeti gibi kriterler doğrultusunda tiyatro eğitmenleri tarafından değerlendirildi. 20-60 yaş arası yetişkin seçmelerinde adaylar, gerek kendilerine verilen tiratlarla gerekse kendi hazırladıkları sahne performanslarıyla dikkat çekti. 12-20 yaş arası atölye öğrencileri için, bu alanda kendilerini ifade edebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir fırsat sunuldu. Hem sahne deneyimi kazanmaları hem de tiyatro ile daha yakından tanışmaları amacıyla tüm genç katılımcıların tiyatro atölyelerine dâhil edilmesine karar verildi.

TİYATRO SEZONU BAŞLIYOR, OYUNLAR SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Seçmelerin ardından Keçiören Şehir Tiyatrosu atölye ekibi bu hafta içinde oluşturulacak ve ücretsiz eğitim süreci başlayacak. Atölye kapsamında tüm katılımcılara sahne eğitimi verilecek, sezon boyunca sahnelenecek tiyatro oyunları için hazırlıklar yapılacak. Belirlenen oyuncu kadrosuyla Keçiören Şehir Tiyatroları, önümüzdeki dönemde çocuk ve yetişkinlere yönelik çeşitli oyunlarla perdelerini aralayacak. İlk sezonda çocuklara yönelik 'Tembel Ayşe', 'Kırmızı Başlıklı Kız', 'Bremen Mızıkacıları' ve 'Kel Oğlan ve Sihirli Asa' adlı müzikli çocuk oyunları sahnelenecek. Yetişkin seyircilere ise 'Babam Geri Döndü', 'Deliler Koğuşu', 'Bir Meddah Hikâyesi', 'Benim Büyük Ailem' ve 'Ağlama Ne Olur' adlı oyunlar sunulacak. Ayrıca, tiyatro atölyelerinde eğitim alacak genç oyuncular da sezon boyunca sahnede yer alacak. Atölye öğrencilerinin sahneleyeceği 'Z Kuşağının Çocukları' ve 'Kurtar Beni Babam' adlı oyunlarla genç yetenekler izleyiciyle buluşacak.

'KEÇİÖREN'İ KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tiyatro seçmelerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: 'Sanatı destekleyen projelerimizle Keçiören'i kültür ve sanatın merkezi haline getiriyoruz. Tüm yaş gruplarına hitap eden tiyatro seçmelerimizle sanat dolu bir sezona hazırlanıyoruz. Eğitimlerin ardından sezon sonunda sahnelenecek oyunlarda yer alacak oyuncularımıza başarılar diliyor, tüm sanatseverleri gösterilerimize davet ediyorum.'