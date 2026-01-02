Bornova Belediyesi, İzmir Sınav Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen 'İzmir'in En'leri 2025' töreninde 'En Öğrenci Dostu Belediye' seçildi. Başkan Ömer Eşki ödülü İlker Sümer'den aldı, öğrencilere 'Zorluklar karşısında korkmayın' dedi. Törene birçok önemli isim katıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi, eğitime verdiği destek ve genç odaklı çalışmalarıyla İzmir Sınav Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen 'İzmir'in En'leri 2025' töreninde 'En Öğrenci Dostu Belediye' seçildi; ödülü Başkan Ömer Eşki, İlker Sümer'den aldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin oylarıyla belirlenen ödül, Bornova'nın gençlere sunduğu eğitim, kültür ve sosyal destek projelerinin önemli bir göstergesi oldu.

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın gençlere kucak açan bir kent olduğunu vurgulayarak öğrencilere; 'Zorluklar karşısında korkmayın, ülkenizden vazgeçmeyin' mesajı verdi. Program, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve sporcuların da katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Eşki, törende YTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, TEMA Vakfı İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu, Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürü Veli Caner ve Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimlerle bir araya geldi.

Program, eğitim ve toplumsal gelişime katkı sunan kişi ve kurumların ödüllendirilmesiyle tamamlandı.