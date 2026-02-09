Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) tarafından Konya'da düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu 12. İl Eğitim Paneli'nde, madde bağımlılığı, sanal kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı bilinçli eğitim ve güçlü aile yapısının önemi vurgulandı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele temalı 12. İl Eğitim Paneli yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelde, bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınırken, çözümün ahlaki değerler, eğitim ve bilinçli yönlendirmeden geçtiği ifade edildi.

Panele; Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ve Din Hizmetleri Uzmanı Oğuzhan Kara konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan ÖĞDER Konya Şube Başkanı Yavuz Aydın, dernek olarak eğitim merkezli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, toplumun manevi sorunlarına dikkat çekti. Aydın, bağımlılıkların insan fıtratına zarar verdiğini ifade ederek, 'Toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara karşı ahlak ve maneviyat temelli bir eğitim anlayışı benimsenmelidir' dedi.

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, madde bağımlılığının bireyin iradesini ve özgürlüğünü ortadan kaldırdığını vurguladı. Demirel, 'Madde bağımlılığı insanın beynini ele geçirerek, en yakınlarına dahi zarar verebilecek bir noktaya sürükleyebiliyor. Bu bağımlılıkla mücadele çok zor ama imkânsız değil. Ancak esas olan, hiç başlamamaktır' ifadelerini kullandı.

'SANAL KUMAR BİR BATAKLIKTIR'

Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, özellikle sanal kumar bağımlılığındaki artışın toplumsal açıdan ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Küçükbezirci, 'Gençlerin büyük bir kısmı günde 10 saate varan sürelerle dijital oyun oynuyor. Bu durum gerçeklik algısını bozuyor. Sosyal medyada pompalanan lüks yaşam algısı, gençleri kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle sanal kumara sürüklüyor. Sanal kumar bir bataklık ve hüsranlıktır' dedi.

Din Hizmetleri Uzmanı Oğuzhan Kara ise teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Teknolojinin özünde faydalı bir araç olduğunu vurgulayan Kara, 'Teknoloji bir nimettir. Ancak nasıl ve ne amaçla kullanıldığı çok önemlidir. Biz teknolojiye, sanata ya da dijital dünyaya karşı değiliz; gençlerin zihnini bulandıran değil, ufuk açan içeriklere ihtiyaç duyuyoruz' şeklinde konuştu.

Panel, bağımlılıkla mücadelede bilinçli eğitim, güçlü aile yapısı ve toplumsal farkındalığın hayati önemde olduğu mesajıyla sona erdi.