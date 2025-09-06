Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Yaz Akşamı Sineması ve Sokak Lezzetleri” etkinliği bu kez Türk sinemasının unutulmaz serisi Hababam Sınıfı filmleriyle ilçe sakinlerini bir araya getirdi. İANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki iki farklı mahallede gösterimi yapılan filmler izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, Keçiören Belediyesi tarafından ikram edilen sokak lezzetleri de ağızları tatlandırdı.

Hababam Sınıfı filmleriyle eğlence dolu akşam

“Bir Yaz Akşamı Sineması ve Sokak Lezzetleri” etkinliği kapsamında Kanuni Mahallesi Mustafa Çelikten Parkı’nda usta Yönetmen Ertem Eğilmez’in imzası taşıyan; Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi Türk sinemasının efsane oyuncularını buluşturan “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filmi açık havada seyircisiyle buluştu. Subayevleri Mahallesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi Parkı’nda ise yine aynı usta oyuncu kadrolarının yer aldığı “Hababam Sınıfı Tatilde” filmi izleyicilere nostalji dolu bir akşam yaşattı.

Sokak lezzetleri ve açık hava sineması vatandaştan tam not alıyor

Her iki etkinlikte de film gösteriminden önce sokak lezzetleri vatandaşlara ikram edildi. İlçe sakinleri, hem Türk sinemasının klasiklerini açık havada yeniden izleme fırsatı buldu hem de keyifli bir akşam yaşadı. Vatandaşlar, her mahallede düzenlenen açık hava sinema gösteriminden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek hizmetlerinden ötürü Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.