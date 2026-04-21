Mersin Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştıracak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Adres Dijital Kütüphane' mobil uygulama projesi ile Mersinliler, binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabilecek.

ADRES DİJİTAL KÜTÜPHANE SAYESİNDE ARTIK BİNLERCE KİTAP CEPTE

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurum içi dijital dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlara doğrudan dokunan dijital projeler üretmeye de devam ediyor.

Bu kapsamda geliştirilen 'Adres Dijital Kütüphane' mobil uygulaması, kentin her noktasında kitaplara erişimi kolaylaştırmayı ve özellikle çocukların ekran sürelerini daha verimli kullanmasını hedefliyor.

Dijital kütüphane uygulamasında 30 binin üzerinde yayın yer alırken; kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor.

Mobil cihazlar ve tabletler üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen uygulama sayesinde vatandaşlar, istedikleri her an dijital kütüphaneyi yanlarında taşıyabiliyor. Uygulama içerisinde 400'ün üzerinde yayınevine ait içerik, sesli kitaplar ve farklı dillerde yayınlar bulunuyor.

Uygulama sayesinde öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler ve tüm vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre birçok türde ve kategoride kendi raflarını oluşturabiliyor ve kişisel okuma listelerini düzenleyebiliyor.