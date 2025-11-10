Keçiören Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı. Başkan Mesut Özarslan, Atatürk'ün hem askeri hem de manevi yönünü anlattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin 10 Kasım anma töreni, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, Ata'ya bağlılıklarını gösterdi. Törene Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, meclis üyeleri, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özarslan, konuşmasında Atatürk'ün askeri ve fikri mücadelesine değinerek, 'Gazi'yi anlamak, bu ülkeyi anlamaktır. Atatürk, ülke ve insanlık için her alanda büyük işler başarmıştır' dedi. Ayrıca Atatürk'ün maneviyatla ilişkisi ve dini değerlere kattığı derinliğe vurgu yaptı.

Tören kapsamında hazırlanan Atatürk fotoğraf ve resim sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Akşam namazının ardından İncirli Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek, katılımcılara lokma ikram edilecek.