2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili, Keçiörenli öğrenciler için sanat ve eğlenceyle dolu geçti. Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelediği 'Tembel Ayşe' isimli müzikal çocuk oyunu Keçiörenlilerden yoğun ilgi görürken, minik izleyiciler ise unutulmaz anlar yaşadı.

ANKARA (İGFA) - Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nu dolduran yüzlerce çocuk, müzik ve tiyatronun büyülü atmosferinde eğlence dolu bir yolculuğa çıktı. Oyuncular; Masal Tanem Ayça, Tugay Tekeci ve Berra Damla'nın enerjik performansları da çocuklara keyifli anlar yaşattı.

EĞLENCELİ BİR HİKÂYEYLE MESAJ VERİLDİ

Tembel Ayşe müzikali; çocuklara çalışmanın önemi, sorumluluk bilinci, sağlıklı yaşam ve temizlik alışkanlığı gibi temel değerleri eğlenceli bir dille aktaran eğitici bir sahne eseri olarak öne çıktı.

Oyunda, tembellik ve çalışkanlık arasındaki farklar komik ve renkli sahneler eşliğinde anlatılırken, ana karakter Ayşe'nin tembellikten çalışkanlığa uzanan dönüşümü çocuklara güçlü bir mesaj verdi. Şarkılar ve danslarla zenginleştirilen müzikal, minik izleyicilere hem eğlenceli hem öğretici bir tiyatro deneyimi sundu.

AİLELERDEN TAM NOT

Çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sunan etkinlik ailelerden de tam not aldı. Çocuk oyununun sahnelenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten veliler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve emeği geçen personele teşekkür etti.