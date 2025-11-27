Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Semineri düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Seminerde uzmanlar, toplumda birçok kadının şiddete maruz kaldığını belirterek kimsenin kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini ve şiddet yaşayanların aile-toplum sağlığı için mutlaka profesyonel destek alması gerektiğini vurguladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa; CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Gündoğdu, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Çakıcı, Keçiören Belediye Başkan Danışmanı İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu, Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK ve dernek temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada kadına verilen değerin Türk ve İslam tarihindeki güçlü örneklerle açıkça görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: 'Yüce Türk Milleti'ne boşuna yüce denmiyor; bizler güzel ahlaklı insanların torunlarıyız. Tarihe baktığımızda Dede Korkut'un divanında kadınlar yer almış; İslam tarihinde ise Peygamber Efendimiz'in kadınlara yönelik örnek davranışlarını görüyoruz. Atatürk'e baktığımızda da kadınların hem sosyal hayatta hem siyasette ön plana çıkarıldığını, dünyada birçok ülkede olmayan haklara erken dönemde sahip olduğunu görüyoruz. Bizler de atalarımızın izinden giderek kadınlarımızı baş tacı etmeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı bir olacak, bu konunun konuşulmasının bile mümkün olmadığı bir toplum haline geleceğiz.'

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TÜM YÖNLERİ MASAYA YATIRILDI

Gerçekleştirilen seminerde, kadına yönelik şiddetin tanımı, çeşitleri ve toplumsal etkileri psikolog ve sosyologlar tarafından kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılara şiddetten korunma yöntemleri, riskleri azaltma adımları ve başvurabilecekleri destek kurumları hakkında önemli bilgiler verildi.

Uzmanlar, çok sayıda kadının şiddete maruz kaldığını vurgulayarak, hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirtti ve şiddet yaşayanların hem kendi iyilik halleri hem de aile ve toplum sağlığı için profesyonel destek almalarının önemini dile getirdi. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Rabia Çakmak da, 6284 Sayılı Kanun kapsamında kadınların sahip olduğu hakları anlatarak, bu hakların bilinmesi ve gerektiğinde kullanılması gerektiğini vurguladı.

YAŞAMA DOKUNDULAR

Etkinlik sonunda çekilen hatıra fotoğrafının ardından Başkan Mesut Özarslan, eşi Filiz Özarslan ile birlikte 'Yaşama Dokun Perdesi'ne, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu boya ile el izi bıraktı.

Diğer katılımcılar da turuncu boya ile perdeye el izi bırakarak kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık mesajı verdiler.