1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Türk Akciğer Kanseri Derneği iş birliğinde Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde Doç. Dr. Fatma Sert tarafından 'Nefesini Koru: Akciğer Kanserinde Erken Tanı ve Tedavi Mümkün mü?' başlıklı seminer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü eğitmenleri ve yurttaşların katılımıyla yapılan seminerde; akciğer kanseri belirtileri, risk faktörleri, erken tanı ve tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Soru-cevaplardan oluşan son bölümde de katılımcıların akciğer kanseriyle ilgili merak ettikleri sorulara Doç. Dr. Fatma Sert tarafından ayrıntılı yanıtlar verildi. Bu bölümde katılımcılar, özellikle sigara bırakma yöntemleri, tarama testleri ve genetik faktörlerin rolü gibi konularda bilgi aldı. Seminer, akciğer kanserine karşı düzenli kontrollerin önemini vurgulayan 'Erken tanı, doğru tedavi ve farkındalık ile her yıl binlerce hayat kurtulabilir' çağrısıyla sona erdi.