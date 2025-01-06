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Yoğun antrenman temposuyla ligin ikinci yarısına sıkı bir şekilde hazırlanan Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, maçın başlangıç düdüğünün çalmasıyla ilk setin galibi oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan takım, 2. ve 3. setlerde de sergilediği etkili hücumlarla Sarıyer Belediyesine set vermedi.

ANKARA (İGFA) - İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sarıyer Belediyesi ni 18-25, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop , ligde ikinci devreye galibiyetle başladı. Antrenör Cihan Cintay yönetimindeki takım, deplasmandan mutlu ayrıldı.

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