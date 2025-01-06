SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2024 yılında ortaya koyduğu başarılarla başarılı bir grafik çizdi.

130’u milli olmak üzere bin 260 lisanslı aktif sporcusuyla 19 branşta faaliyet gösteren Büyükşehir Spor Kulübü, yıl boyunca katıldığı şampiyonalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 574 madalya toplayarak başarı dolu bir yılı geride bıraktı.

DÜNYADA TEK İSİM ABAY, KARATEDE YILDIZ İM

Büyükşehirli sporculardan Zümra Rezzan İm, Milli takım bünyesinde katıldığı Karate 1 Series A Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olarak,Büyükşehirli bisikletçi Burak Abay ise Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi bisiklet branşında temsil eden tek isim olarak Sakarya’nın adını tüm dünyaya duyurdu.

Atletizm, basketbol, bilek güreşi, bisiklet, boks, geleneksel güreş, serbest güreş, geleneksel Türk okçuluk, grekoromen güreş, hentbol, judo, kano, karate, kick boks, masa tenisi, özel sporcular, teakwondo, wushu kung-fu ve yüzme olmak üzere 19 farklı branşta faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü aynı zamanda altyapıda geleceğin sporcularını yetiştirmek için kararlı adımlar attı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yaptığı açıklamada, “Başarılı dolu bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız yılda sporcularımız toplam 574 madalya toplayarak hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Takım çalışması, disiplin ve motivasyonun en profesyonel örneğinin yaşandığı kulübümüzde, elbette hiçbir başarı tesadüf değildir. Özellikle gençlerimizin sportif alanda gelişimlerini sürdürmek ve profesyonel bir kariyer hedefiyle başarıdan başarıya koşmalarını sağlamak bizlerin en önemli hedefleri arasındadır. Bu vesileyle sayısız başarılarla şehrimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyor, yeni yıl da başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.