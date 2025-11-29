İSTANBUL (İGFA) - 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, 3 puan alınarak liderlik koltuğuna oturulması halinde hatırı sayılır prim vereceğini açıkladı.
Dünya derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçının heyecanı sürerken, Fenerbahçe cephesinden futbolculara hatırı sayılır prim müjdesi geldi.
Galatasaray'ı yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, 3 puan alınması halinde futbolculara ve teknik heyete rekor prim vereceğini açıkladı.
Kaynak: RSS