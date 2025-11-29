Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray'ı yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, 3 puan alınması halinde futbolculara ve teknik heyete rekor prim vereceğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, 3 puan alınarak liderlik koltuğuna oturulması halinde hatırı sayılır prim vereceğini açıkladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.