Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün masraflarını en aza indirmek için yeni bir destek programı hazırladı. Destek programı kapsamında; Göksu Parkı Sosyal Yaşam Adası adında, tamamen ücretsiz olacak bir düğün salonu hazırlanarak hizmete açıldı.ANKARA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni bir hizmet modelini daha tamamladı.

Ankara'da uzun yıllar özel işletmede faaliyet gösteren Göksu Parkı içindeki tesis, “Sosyal Yaşam Adası” adıyla modern bir düğün salonuna dönüştürüldü. Sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün masraflarını en aza indirmek için hazırlanan yeni destek programı kapsamında hizmet veren tesis ilk olarak Fatma Belkıs Menekşe Sezer ve İsmail Sezer çiftinin düğün törenlerine ev sahipliği yaptı.

“SEVGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sezer çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, “Belediye’mizden sosyal destek alan ailelerin talepleri doğrultusunda, iki düğün salonumuzu hizmete açtık. Özenle hazırlanan iki salonun dizaynı, tasarımı Belediye’miz tarafından modern bir şekilde yapıldı. Ayrıca, düğüne dair tüm sunumlar da Belediye’miz tarafından gerçekleştirilecek. Gençlere mutluluklar diliyoruz, sevgiye ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Düğünde çiftlere hediye olarak türküler söyleyen Sanatçı Ali Yaprak ise, çorbada kendilerinin de tuzunun olmasını istdediklerini belirterek, "İlk düğünde açılış programında sahne almak istedik. Güzel bir düşünce, güzel bir organizasyon olmuş. Çiftlere mutluluklar diliyorum" dedi.

Göksu Parkı’ndaki tesiste yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 1000 metrekarelik alanda 750 kişilik büyük salon ve 300 metrekarelik alanda 250 kişilik küçük salon, modern altyapısı ve şık iç mekân tasarımıyla en mutlu anlara ve unutulmaz anılara şahitlik etmeye devam edecek.

Bu arada düğün salonu için başvurular, https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/ adresinden yapılabiliyor.