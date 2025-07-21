Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, SMA Tip 1 hastası Esma’nın Pınarbaşı’ndaki 1. yaş günü kutlamasına katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla gerçekleşen gecede duygu dolu anlar yaşanırken, Başkan Eşki tedavi masraflarının karşılanması için harekete geçeceklerini açıkladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yaptığı konuşmada Pınarbaşı halkına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Ömer Eşki, Bornova’nın bu dayanışma ruhunu büyüterek sürdüreceğini belirterek, “Öncelikle Pınarbaşı halkını tebrik ediyorum. Bir çocuğun hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu gerçekten takdire şayan bir çaba. Biz de bu çabaya destek olacağız.” dedi.

SANAYİ MECLİSİ TOPLANIYOR, DESTEK ÇAĞRISI BÜYÜYOR

Başkan Eşki, Bornova’daki 17 sanayi sitesi yönetimini 7 Ağustos’ta bir araya getireceklerini ve minik Esma’nın tedavisi için iş dünyasından güçlü destek beklediklerini, “Bornova’daki tüm sanayi meclislerini toplayacağız. Büyük firmalara çağrı yapacağız. Hatırı sayılır bir desteği oradan sağlayacağımıza inanıyoruz.” sözleriyle duyurdu.

SOKAK LEZZETLERİ FESTİVALİ İLE DAYANIŞMA BÜYÜYECEK

Ağustos ayının ortasında Bornova Büyükpark’ta düzenlenecek Sokak Lezzetleri Festivali’nin Esma ve onun gibi tedaviye ihtiyaç duyan çocuklar için umut olacağını, festivalden elde edilecek tüm gelirin, doğrudan bağışlanacağını söyleyen Eşki, “Bornova’nın en büyük zenginliklerinden biri yemek kültürü. Ünlü sokak lezzetlerini Büyükpark’ta bir araya getireceğiz. Tüm İzmir’i Bornova’ya, iyilik için yemek yemeye davet ediyoruz.” diye konuştu