Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli bireylerin hakları, erişilebilirlik, sosyal hizmetler ve istihdam alanında son 23 yılda yapılan çalışmaları anlattı. Erdoğan, 'Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımı devletimizin temel önceliğidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin engelli hakları konusunda son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümü değerlendirdi. Erdoğan, 2005'te yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun ile 'yeni bir dönemin' başladığını, ardından gelen anayasal değişiklikler ve uluslararası sözleşmelerle bu alandaki kazanımların güçlendirildiğini söyledi.

'ERİŞİLEBİLİRLİKTE TARİHİ İLERLEME KAYDEDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013'te başlatılan Ücretsiz Seyahat Uygulaması ile milyonlarca engelli ve yaşlı vatandaşın şehir içi ulaşımın yanı sıra Yüksek Hızlı Tren ve ana hat trenlerini ücretsiz kullandığını hatırlattı.

Erişilebilirlik konusunda da kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Erdoğan, bugüne kadar 3 bin 992 kamu binası ve toplu taşıma aracına 'Erişilebilirlik Belgesi' verildiğini ifade etti.

Erdoğan, farkındalığı artırmak için 16 Mayıs'ın Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan edildiğini de hatırlattı.

'ENGELLİ İSTİHDAMINDA 15 KAT ARTIŞ SAĞLADIK'

Konuşmasının ikinci bölümünde istihdam konusuna değinen Erdoğan, 2002'de kamuda yalnızca 5 bin engelli memur çalışırken bugün bu sayının 83 bine yaklaştığını söyledi.

Özel sektörde de verilen teşviklerle engelli bireylerin iş hayatına katılımının güçlendirildiğini dile getirdi.

Engelli bireylere yönelik sosyal hizmetlerde tarihi bir dönüşüm sağlandığını belirten Erdoğan, özellikle Evde Bakım Yardımı ile ailelerin desteklendiğini vurgulayarak, '2002'de yalnızca 5 bin kişi bu yardımdan faydalanıyordu. Bugün aylık 11 bin 702 lira ödeme yaptığımız Evde Bakım Yardımı'ndan yaklaşık 520 bin vatandaşımız yararlanıyor.' dedi.

Türkiye genelindeki hizmet kapasitesinin de önemli ölçüde arttığını belirten Erdoğan, '143 Gündüzlü Bakım Merkezinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütülüyor. 106'sı bakanlığa bağlı, 331'i özel sektöre ait toplam 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli vatandaş yatılı hizmet alıyor' ded, Erdoğan, özel bakım merkezlerinde kalanların yüzde 94,4'ünün ücretinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, 'Engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' sözleriyle tamamladı.