Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Rıhtımı'nı yeniden canlandırmak ve şehri önemli bir kruvaziyer merkezi haline getirmek için başlattığı çalışmalarını hızla sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sahadaki son durumu yerinde inceleyerek hem teknik ilerlemeyi hem de çalışmanın stratejik önemini değerlendirdi.

Yapımına 1952'de başlanan ve 1957'de tamamlanarak hizmete giren Altınordu Rıhtımı, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle 2017 yılında faaliyetleri durdurulmuştu. Başkan Güler'in 'Ordu yeniden denizle kucaklaşacak' hedefi doğrultusunda 140 metre uzatılacak olan rıhtım kapsamlı bir dönüşüme alındı. Çalışma tamamlandığında Ordu'nun turizmin vizyonunda yeni bir sayfa açılacak.

BAŞKAN GÜLER: 'ORDU'NUN GELECEĞİNE ÇOK YÖNLÜ KATKI SAĞLAYACAK'

Çalışmaların devam ettiği alanda Başkan Güler incelemelerde bulundu. Altınordu Rıhtımı'nın Ordu'nun geleceğine çok yönlü katkı sağlayacağını belirten Başkan Güler şunları kaydetti:

'Sadece turizm ile değil ekonomik olarak da önemli katkı sunacak. Burada yüzer dubalar ile çalışmalar yapılıyor. Burası kurvaziyerlerin yanaşabileceği bir rıhtım olacak. Şu an kazık çalışmaları yapılıyor. İleriye doğru mesafe almış olacağız. Bu bölge harikulade bir çekim merkezi olacak. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası da belki burası güzel bir lojistik merkezi olacak.'

SAHADA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Su içi beton uygulamaları tamamlanırken, kazıklı sistem için ilk kazık imalatı da başladı. Gümrük binasında ise temel çalışmaları sürüyor. Çalışmanın ilerlemesiyle birlikte rıhtım, modern kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği güvenli ve kapsamlı bir liman yapısına kavuşacak.

ORDU DENİZİYLE YENİDEN BULUŞACAK

Çalışmalar kapsamında rıhtımın uzunluğu 140 metre artırılarak toplam 410 metreye çıkarılıyor. Yeni rıhtımda 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 yat ve yolcu iskelesi, uluslararası standartlarda yolcu kabul merkezi ile Altınordu'nun haftada 1-2 kruvaziyer ağırlaması ve aylık yaklaşık 10 bin turist çekmesi hedefleniyor.