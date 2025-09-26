Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, 14-16 Kasım 2025’te ikinci kez düzenlenecek. Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel 100K parkuru eklenen yarış, 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K etaplarıyla Marmaris’in mavi-yeşil güzelliklerinde koşulacak. Mint Organizasyon’dan Engin Çetinay, yeni parkurlarla Ultra Trail’e soluk getirdiklerini söyledi.Mesut IŞIK / MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en özel doğa sporları etkinliklerinden Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu yıl 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde Marmaris’te ikinci kez koşulacak. “Maviden Yeşile Bir Yolculuk” sloganıyla düzenlenen organizasyon, Gökova Körfezi, Datça Yarımadası ve Akdeniz’in manzaralarıyla Büyük İskender’in izlerini taşıyan 12 bin yıllık tarihiyle sporseverleri ağırlayacak.

Mint Organizasyon tarafından gerçekleştirilen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla düzenleniyor. Anadolu Sigorta isim sponsoru, Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye ana sponsor, Garmin, Herbalife, Segway-Ninebot, Uludağ İçecek, Fredonia Coffee, Bono Good ve Marmaris Genç İş İnsanları Derneği co-sponsor olarak destek veriyor.

YENİLENEN PARKURLAR VE 100K MÜJDESİ

Geçen yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören yarış, bu kez Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel 100K parkuruyla genişliyor. Önceki en uzun etap olan 78K, 70K’ya indirilirken, 100K parkuru Ormanın Gözleri projesi kapsamında Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi’nden geçerek orman yangınlarına dikkat çekecek.

Koşucular, Marmaris sahilinden başlayıp Mezargediği, Yeşil Belde, Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı’ndan geçerek maviyle buluşacak.

100K ve 70K parkurlarının yanı sıra 48K, 30K, 16K ve 5K parkurlarıyla da farklı seviyelerdeki koşuculara hitap edecek yarışlar için kayıtlar devam ederken, her seviyeden sporcu için 6 parkurda yerli ve yabancı katılım bekleniyor.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün vizyonuyla kurulan şirket olarak, 100. yılda da bu uluslararası organizasyona ikinci kez isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Sporun sağlıklı yaşam, dayanışma ve doğayla uyumunu desteklediğine inanıyoruz. 100K parkuru, bir asırlık yolculuğumuza ve sporun birleştirici gücüne yakışır bir değer katıyor. Parkurun yangın gözetleme kulesinden geçmesi, iklim krizi ve sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak” dedi.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise, “İlk yılda olumlu geri dönüşler aldık. Sporcuların isteklerine kulak vererek parkurları yeniledik. Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel 100K ile ultra trail’e yeni bir iddia kattık. Kayıtları yeni açmamıza rağmen ilgi bir hayli yüksek. Patika, single track ve asfalttan oluşan parkurlar, yarışçılara heyecanlı bir rekabet ortamı sunacak. Bu sene 6 ayrı parkurda yine muhteşem doğal güzellikler içinde maviden yeşile koşuyor olacağız" diye konuştu.