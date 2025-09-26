Kocaeli'de Darıca 1934 Gençlerbirliği, Bolu kampını tamamlayarak tesislerinde çift idmanlarla sezona hazırlanıyor. Teknik Direktör Çetin Demir, taktiksel entegrasyon çalışmaları yaptıklarını belirtirken, Başkan Vekili Maşuk Sarı ise BAL'ın Real Madrid'i olarak nitelendirdikleri takım olarak hedeflerinin 3 yıl sonra 1. Lig olduğunu söyledi.Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) -Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında Bolu kampını tamamlayan Kocaeli’nin BAL takımlarından Darıca 1934 Gençlerbirliği’nde çalışmalar kendi tesislerinde, günde çift idman yaparak sürüyor. Darıca 1934 Gençlerbirliği Başkan Vekili Maşuk Sarı, hedeflerinin 3 yıl sonra 1.Lig olduğunu söyledi.

Abdullah Poyraz idaresinde geçen sezonun devre arasında Darıca 1934 Gençlerbirliğinin yönetiminin başına gelen Darıca 1934 Gençlerbirliği Başkan Vekili Maşuk Sarı ise, ligin ikinci yarısında oynadıkları 16 maç sonunda 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldıklarını anımsatarak, bu sezon yönetim olarak Teknik Direktör Çetin Demir ile tekrar anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Yine geçen sezonki takımdan 11 futbolcu ile yollarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Vekili Sarı, "Ayrıca takımımıza 15 yeni transferler yaparak güçlendirdik. Şu ana kadar Darıca 1934 Gençlerbirliği yönetimi olarak 30 milyon lira harcadık ve harcamayada devam edeceğiz. Sezona Bolu'da iki etap kamp yaparak hazırlandık. Kamp sonrasında çalışmalarımızı kendi tesislerimizde sürdüreceğiz. Abartmıyorum ama Darıca 1934 Gençlerbirliği takımı BAL'ın Real Madrid'i. Başkanımız Abdullah Poyraz ve Darıca 1934 Gençlerbirliği yönetimi olarak bir hedef belirledik. Hedefimiz 3 yıl sonra 1 Lig’de mücadele etmek" diye konuştu.

Sarı ayrıca, yönetime geldiklerinden bu yana maddi ve manevi desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a da teşekkür ederken, Darıca 1934 Gençlerbirliği'nin tesislerinin Türkiye'de ender tesislerden biri olduğunu söyledi.

Öte yandan Darıca 1934 Gençlerbirliği Teknik Direktörü Çetin Demir, Bolu kampının ardından kendi tesisilerinde hem fiziksel, hem de taktiksel anlamda yoğun bir çalışma programı uygulayarak devam ettiklerini belirtti. Demir, teknik heyetin yeni oyuncuların mevcut kadro ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparken, oyuncuların da takım oyununa katkısını artırmak için çeşitli stratejiler üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.