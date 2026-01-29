Mardin'in ilçe belediye başkanları, bölgedeki huzur ve güven iklimini pekiştirmek, yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Nusaybin'de bir araya geldi.

MARDİN (İGFA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, beraberinde Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile birlikte Nusaybin Kaymakamlığına ziyarette bulundu. Heyet, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır tarafından makamında ağırlandı.

Yaklaşık bir saat süren istişare toplantısında, bölgedeki son gelişmeler ve yerel yönetimler ile devlet kurumları arasındaki koordinasyonun önemi ele alındı. 'Ortak akıl' vurgusunun öne çıktığı görüşmede, ilçeler arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmelerde; devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin bütünlüğünü hedef alan her türlü girişime karşı tavizsiz bir duruş sergileneceği ifade edilirken, bölgedeki barış ve kardeşlik ortamının; sağduyu, dayanışma ve ortak stratejilerle korunmaya devam edeceği vurgulandı.

ANLAMLI HEDİYE: ŞANLI BAYRAK TABLOSU

Ziyaretin sonunda Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, günün anısına Kaymakam Evren Çakır'a Türk bayrağı tablosu takdim etti.

Şahin, hediyeyi sunarken birlik ve beraberlik mesajını yineleyerek, ilçeler arasındaki gönül köprülerinin daim olacağını belirtti.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.