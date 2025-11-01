Amerika'daki Türk toplumunun yakından tanıdığı, 'Amerika Muhtarı' olarak da bilinen Nurhayat Kınay, bir süredir hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

ABD (İGFA) - Bir süredir belinde şiddetli bir ağrı ile mücadele eden Kınay'ın bu süreçte böbreklerinde ciddi sorunlar yaşadığı öğrenildi.



Türkiye'de uzun yıllar avukatlık kariyeri bulunan, sonrasında Amerika'da göçmenlik danışmanlığı ve toplum hizmeti alanında aktif olan Kınay, New Jersey'deki Türk toplumunda önemli bir köprü işlevi görüyordu.



Kınay'ın sosyal medya ve hukuk dünyasındaki varlığı, özellikle Türkiye'den gelenlerin Amerika'daki süreçlerine dair bilinçlendirilmesine katkı sağlıyordu. Onun vefatı, Amerika'daki Türk toplumu arasında derin bir üzüntüye neden oldu.