Altın Sanat Ödülleri Töreni'nde sahneye çıkan DJ Eva Başak, zarafeti ve duygu yüklü konuşmasıyla geceye imza attı. Başak, ödülünü kadınlara, çocuklara ve şehitlere ithaf etti.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenen Altın Sanat Ödülleri Töreni, sanat ve medya dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Rus asıllı Türk DJ ve International DJ Producer Eva Başak oldu.

Kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çeken DJ Eva Başak, sahneye çıktığı anda salonu dolduran davetliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Gecenin sunucusu Saim Yılmaz'ın anonsuyla ödülünü almak üzere sahneye çıkan Başak, yalnızca zarif görünümüyle değil, yaptığı anlam yüklü konuşmayla da iz bıraktı.

Konuşmasında sanatın birleştirici gücüne, kadının toplumdaki yerine ve insanlık değerlerine vurgu yapan Eva Başak, aldığı ödülün müziğe duyduğu tutkunun ve yıllara dayanan emeğinin bir sonucu olduğunu ifade etti. 2025 Altın Sanat Ödülleri kapsamında kazandığı ödülü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen kadınlara, hayatını kaybeden kadınlara, çocuklara, sokak hayvanlarına ve şehitlere ithaf etti.

Kadınlara ve hayvanlara yönelik şiddete karşı güçlü mesajlar veren Başak, merhamet ve sorumluluk çağrısıyla salondaki davetlilere duygusal anlar yaşattı. Konuşmasını Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değeri hatırlatan sözlerle tamamlayan sanatçı, gecenin en çok alkış alan isimleri arasında yer aldı.

DJ Eva Başak, bu özel gecede kendisini yalnız bırakmayan Nuşin Kazak'a, Saç Tasarım Uzmanı İbrahim Çimen'e ve Şenol Kılıç'a teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Zarafeti, duruşu ve farkındalık oluşturan mesajlarıyla Eva Başak, Altın Sanat Ödülleri'nin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.