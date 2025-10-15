62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sınırlardan Sınırsızlığa' seçkisinde yer alan filmler belli oldu.

ANTALYA (İGFA) - 24 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.'si gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene de dopdolu programıyla sinemaseverleri karşılayacak. Festival kapsamındaki 'Sınırlardan Sınırsızlığa' seçkisinde 5 film festival katılımcılarıyla buluşacak.

ALTIN PORTAKAL'DAN FİLİSTİN'E ÖZEL SEÇKİ

Altın Portakal'da bu sene 'Sınırlardan Sınırsızlığa' seçkisinde, Filistin'deki acıya sanatın diliyle tanıklık eden filmler izleyiciyle bir araya gelecek. 'Sınırlardan Sınırsızlığa' seçkisinde; Sepideh Farsi yönetmenliğini üstlendiği, İsrail askeri işgali altındaki Gazze'deki yaşamı tasvir eden 'Put You Soul on Your Hand And Walk', 2025 Venedik Film Festivali Giornate degli Autori bölümünde dünya prömiyerini yapan, Cyril Aris'in yönetmenliğindeki Beyrut'un gölgesinde geçen, umutla kederin iç içe geçtiği otuz yıllık bir aşk hikayesini aktaran, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez Türkiye'de gösterilecek 'A Sad and Beautiful World', Venedik Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde prömiyer yapan ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan, Gazze'de beş yaşında hayatı yarım bırakılan Hind'in sesi etrafında şekillenen, Kaouther Ben Hania'nın yönetmenliğini üstlendiği 'The Voice of Hind Rajab', 2025 Cannes Film Festivali'nin Un Certain Regard bölümünde birçok ödüle aday gösterilen, daha iyi bir hayat arayışıyla Fildişi Sahili'nden Tunus'a göç etmiş üç kadının hikayesini aktaran, Erige Sehiri yönetmenliğindeki 'Promised Sky' ve 2025 Sundance Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, Sidney Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Ödülü'nü kazanan, Cannes Film Festivali'nin yarışma dışı bölümünde gösterilen, üç kuşak boyunca süren bir aile destanı aracılığıyla, Filistin halkının kolektif hafızasını ve nesiller boyu aktarılan travmalarını derinlemesine işleyen, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez Türkiye'de gösterilecek, Cherien Dabis'in yönettiği 'All That's Left of You' filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

ALTIN PORTAKAL'DA ÇOCUK FİLMİ KUŞAĞI BAŞLIYOR

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu sene sabah saat 10.30'daki özel kuşakla çocukları da beyaz perdeyle buluşturuyor. Festival kapsamında her sabah birbirinden eğlenceli ve düşündürücü filmlerle, Antalyalı minik izleyicileri festivalle buluşturacak.

ÇOCUKLAR İÇİN 7 ÖZEL FİLM

Festival kapsamında çocuklarla buluşacak yapımlar; günümüzden geçmişe yolculuk yapan bir grup arkadaşın gözünden Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'nden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğunu anlatan 'Mustafa Kemal', İrlanda'dan New York'a yeni göç eden iki kardeşin New York'un hareketli sokaklarındaki maceralarını aktaran 'Buffalo Kids' ( Kovboy Çocukları), büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını işleyen 'Les As de la Jungle 2' (Orman Çetesi: Dünya Turu), kaybolan ikiz kardeşini bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Zak'ın hikayesini konu alan 'Zak & Wowo, la légende de Lendarys' (İkizler Takımı), huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen ve yanlışlıkla 2075 yılına geri dönüp tehlikelerle dolu bir dünya keşfeden 10 yaşında bir çocuğun göz kamaştırıcı macerasını anlatan, Türkiye'de ilk defa izleyicilerle Altın Portakal'da buluşacak 'Arco' olarak açıklandı.

ALTIN PORTAKAL'DA ÖZEL OLARAK ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Program kapsamında ayrıca 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin ardından, Oyun Sağlayıcı Nedim Buğral'ın bir grup gönüllüyle birlikte Hatay'ın farklı noktalarında kurduğu oyun alanlarında yaşananlara odaklanan 'HOP Hayal Gücü Oyun Parkı' ve deprem sonrası büyük yıkım yaşayan Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sörf aracılığıyla yeniden hayata tutunan gençleri anlatan 'Hayatın Çizgisi' yapımlarını da Altın Portakal özel olarak çocuklarla buluşturacak.