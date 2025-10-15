İzmit Belediyesi, Kartepe'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri'ni ziyaret ederek milli değerler kapsamında vefa ve şükran duygularını iletti. Ziyarette Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, gaziler ve ailelerini sık sık ziyaret ederek gönül birliktelikleri kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Kartepe'de ikamet eden Kıbrıs Gazisi Yılmaz Kuday ve Kıbrıs Gazisi Cavit Biçer'i ziyaret etti

Ziyarette gazilerimize duyulan minnet ve şükran dile getirilirken, Başkan Hürriyet'in selamları ile birlikte Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Programa, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Köy Hizmetleri Masası Koordinatörü İsmail Akdeniz ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Yetkililer, gazilerimizin ve şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.