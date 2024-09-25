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Nihat Kahveci Fenerbahçe eleştirilerinde haklı mı?

Nihat Kahveci Fenerbahçe eleştirilerinde haklı mı?

Törende Alpagutlara seslenen Başkan Metin Karadeniz, ' Bugün Atamızın huzurunda hep beraber yürüyeceğiz. Alpagut Turan Federasyonu olarak çalışkan, zeki, çevik sporcular yetiştireceğimize söz veriyoruz" dedi.

Alpagut Turan Federasyonu üyeleri ve sporcuları adına anıta çelenk koyan Alpagut Turan Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, anı defterine duygu, düşüncelerini paylaşıp Atamıza şükran ve minnetlerini kaydetti.

Düzenlediği şampiyonalarla adından sıkça söz ettiren Alpagut Turan Federasyonu 40 ilden yaklaşık 2500 sporcu, hakem, antrenör ve velilerin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. ANKARA (İGFA) - Alpagut Turan Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz önderliğinde, Alpagut Turan Federasyonu Başkan yardımcısı Ali Işıldak, As Başkan Yunus Arabacı, Koordinasyon Başkanı Hasan Çağlar, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu As Başkan Canan Ceylan, Organizasyon Kurulu Başkanı Habip Demircioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etti.