2024 Türkiye Baja Şampiyonası ikinci ayağı Baja Bursa, 27-29 Eylül tarihlerinde Bursa Alternatif Sporlar Spor Kulübü (BASK) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto katkılarıyla ile organize ediliyor.BURSA (İGFA) - 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 15:30’da Bursa Aloft Hotel önünde gerçekleşecek seremonik start ile başlayacak yarışta, 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele edecek. Dayanıklılık ve adrenalinin ön plana çıktığı Baja Bursa’da, ekipler 3 gün boyunca 120 metre ile 1000 metre rakım arasında değişen yükseklilerde geçen 5 özel etapta mücadele edecekler.

27 Eylül Cuma saat 16.15’de Demirtaşpaşa Göleti bölgesindeki BASK 30.yıl seyirci etabı geçilirken, 28 Eylül Cumartesi günü Avdancık bölgesinde yer alan 51 km. uzunluğundaki BAV Isuzu etabı iki kez geçilecek. Baja Bursa’da, 29 Eylül Pazar günü ise Seçköy bölgesinde yer alan 53 km. uzunluğundaki Ertan Uçar Garaj etabı ikişer kez koşulacak.

Servis alanı olarak Vakıf Bera Spor Tesislerinin kullanılacağı organizasyon, Cumartesi ve Pazar günleri Gürsu Dışkaya bölgesindeki seyirci alanından izlenebilecek. Baja Bursa, pazar günü saat 19.00’da Vakıf Bera Spor Tesisi önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.