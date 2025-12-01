Zonguldakspor Bickern Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Şengün ve Almanya sorumlusu Yılmaz Adıyaman, Türkiye'deki 'Krallar' taraftar grubuna 300 adet atkı ve pankart hediye ederek memleket sevgisini gösterdi.

ZONGULDAK (İGFA) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Herne kentinde 2015'ten bu yana faaliyet gösteren Zonguldakspor Bickern Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Şengün, Almanya'nın Dinslaken şehrinde yaşayan ve 2022'de 'Krallar' taraftar grubunu kuran Yılmaz Adıyaman ile birlikte anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

İkili, Zonguldakspor'un Türkiye'deki en aktif taraftar gruplarından 'Krallar'a 300 adet atkı ve pankart hazırlatarak Zonguldak'a gönderdi. Hediyeler, Türkiye'deki grup liderleri Taner Arslantürk ve Miraç Balcıya teslim edildi. Şengün, yaptığı açıklamada, 'Zonguldakspor'a olan sevgim anlatılmaz, yaşanır. 'Krallar' taraftar grubunun lideri Yılmaz Adıyaman ile bu fikri hemen hayata geçirdik. 150 atkı kendisinden, 150 atkı da benden oldu. Onları liderlere ulaştırdık' dedi.

Almanya sorumlusu ve grup lideri Yılmaz Adıyaman ise, gurbetçi Zonguldaklıların artık daha organize bir şekilde hareket ettiğini vurgulayarak, 'Biz Almanya'da sadece maç seyircisi değiliz; Zonguldakspor sevgimizi gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Hüseyin Şengün'ün desteği büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu dayanışma, kulübün ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor.' dedi.

Türkiye'deki 'Krallar' liderleri Arslantürk ve Balcı da destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Avrupa'daki kardeşlerimizin yanımızda olduğunu bilmek bize büyük güç veriyor. Bu dayanışma, Zonguldakspor ve taraftarlarının ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.