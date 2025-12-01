Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Ayşe Kaplan, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mindere çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick-Boks sporcularından Ayşe Kaplan,Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mindere çıktı. Abu Dabi'de düzenlenen ve zorlu rakiplerine karşı mücadele eden Kaplan, sergilediği performansla 60 kilogramda dünya üçüncüsü olmayı başardı.

60 kilogramda dünya üçüncüsü oldu

21-30 Kasım tarihleri arasında Abu Dabi'de düzenlenen organizasyona katılan Milli sporcu Kaplan, ortaya koyduğu performansla 60 kilogramda dünya üçüncüsü olarak hem ülkemize hem de şehrimize büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyonaya fırtına gibi başlayan Kaplan, birinci ve ikinci eleme maçları ile çeyrek final maçında rakiplerini 3-0'lık net skorlarla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Final kapısında Yunan rakibine karşı mücadele eden Ayşe Kaplan, zorlu karşılaşmanın sonunda mağlup olarak final şansını kaçırdı. Bu sonuçlarla birlikte Milli sporcumuz, Büyük Bayanlar 60 kilogram kategorisinde Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncüsü olmayı başardı.