Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkeler Süper Ligi'nin 14'üncü hafta erteleme maçında Altınpost Giresunspor'u 40-29 mağlup etti. Puanını 27'ye yükselten Bursa temsilcisi, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde galibiyetine bir yenisini daha ekledi. Ligin 14'üncü haftasına ait erteleme maçında kendi sahasında Altınpost Giresunspor'u ağırlayan Bursa temsilcisi, sahadan 40-29'luk skorla galip ayrıldı.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, ilk yarıda çekişmeli geçti. İlk devreyi 16-15 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda farkı açmayı başardı. İkinci devrede rakibine 24-14'lük üstünlük kuran Bursa ekibi, maçı 40-29 kazanarak galip geldi.

İzmir Çiğli'nin voleybol takımları ligin zirvesinde
İzmir Çiğli'nin voleybol takımları ligin zirvesinde
İçeriği Görüntüle

Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten Nilüfer Belediyespor, ligdeki zirve takibini sürdürüyor. Takım, bir sonraki maçında 6 Aralık Cumartesi günü yine kendi sahasında Mihalıççık Belediyesi ile karşılaşacak.

Kaynak: RSS