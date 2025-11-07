Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen 'Tarımsal Seyahat Grubu', üç gün boyunca Ayvalık'ta incelemelerde bulundu. Zeytin hasadına ve sıkımına katılan çiftçiler, Ayvalık zeytinyağının kalitesine tam not verdi.

Üç gün süren ziyaret kapsamında zeytin bahçelerini gezen ve zeytinyağı üretim tesislerini ziyaret eden grup üyeleri, hem hasada katıldı hem de taze sıkılmış zeytinyağını tadım yaptı.

Grup lideri ve Çiftçi Danışma Merkezi Başkanı Jens Heisrath, Ayvalık'ta gördüklerinden büyük etkilendiklerini belirterek, 'Zeytinyağı üretimi çok profesyonel. Tam da hasat döneminde burada olmak bizim için büyük bir şans. Ayvalık zeytinyağının diğer yağlarla rekabet edebileceğine inanıyorum. Çok kaliteli, çok beğendik.' dedi.

Türkiye'nin tarımsal çeşitliliğinin kendilerini şaşırttığını dile getiren Heisrath, Almanya'da tarımsal üretimin genellikle belli ürünlere yoğunlaştığını, Türkiye'nin ise fındıktan narenciyeye, tahıldan pamuğa kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olduğunu vurgulayarak, 'Bu kadar büyük ölçekte çeşitlilik bizde yok. Türkiye'nin kendi kendine yetebilme kapasitesi gerçekten etkileyici.' diye konuştu.

Ziyaretin sonunda grup üyeleri, Ayvalık zeytinyağının üretim sürecini yerinde izledikten sonra üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Heisrath, kaliteli üretim ve iyi pazarlama olduğu sürece Türk zeytinyağının dünyada güçlü bir yeri olacağını söyledi.