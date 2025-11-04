Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmaları kapsamında İzmit Yeşilova Boğaziçi Camii'ne estetik bir görünüm kazandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülen çalışmalar tamamlanarak, camii vatandaşların kullanımına sunuldu. Toplam bin 200 metrekarelik alan, içerisinde gerçekleştirilen proje kapsamında 650 metrekare baskı beton kaplama yapılarak Yeşilova Boğaziçi Camii çevresi modern bir görünüme kavuşturuldu. Alanda ayrıca 95 metre uzunluğunda istinat duvarı inşa edildi ve bu duvarın üzerine 95 metre ferforje korkuluk ile 5 metre uzunluğunda sürgülü kapı imalatı gerçekleştirildi.

35 METRE YAĞMUR SUYU IZGARASI

Daha güvenli ve aydınlık bir ortam için 100 metre uzunluğunda elektrik hattı çekildi, 4 adet aydınlatma direği dikildi. Ayrıca yağmur sularının daha sağlıklı şekilde tahliyesi için 35 metre yağmur suyu ızgarası yapıldı. Eski ve hasarlı kanalizasyon ve yağmur suyu hatları da tamamen yenilendi. Yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla zarar görmüş bordürler onarıldı, kaldırımlar daha kullanışlı hale getirildi.

Vatandaşların sosyal alan ihtiyacını karşılamak amacıyla alana 3 kamelya, 4 piknik masası, 10 çöp kovası ve 8 bank yerleştirildi. Ayrıca yeni yapılan ve mevcut duvarlar boyanarak daha estetik bir görünüm sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan düzenlemelerin bölge halkına hem estetik hem de fonksiyonel bir yaşam alanı sunulduğunu belirterek, şehir genelinde bu tür çevre düzenleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.