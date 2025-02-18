Arjantin'de Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin yolsuzluk şüphesiyle gündeme gelen bir kripto para biriminin tanıtımındaki rolünü soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildi.

Milei, Cuma günü X sosyal medya hesabından, $LIBRA coin hakkında bir paylaşım yaparak, kripto para biriminin küçük işletmelere ve yeni kurulan şirketlere fon sağlayacağını söyledi.

Milei'nin kripto paranın satıldığı bağlantıyı paylaşmasının ardından fiyatı fırladı. bbc.com/turkce'nin haberine göre; Ancak birkaç saat içinde paylaşımını sildi ve kripto para biriminin değeri düştü ve yatırımcılar paralarının çoğunu kaybetti.

Arjantin parlamentosundaki bazı muhalif milletvekilleri, Milei'yi görevden almak için işlem başlatmayı planladıklarını söylüyor. Avukatları, Arjantin ceza mahkemesinde dolandırıcılık suçlamasıyla Pazar günü şikayette bulundu.

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Bazıları Milei'yi internette "ayak kaydırma" olarak bilinen bir hamleyle suçluyor. Bu, herhangi bir kripto para birimini tanıtıp alıcıları çektikten sonra ticari faaliyetlerini durdurup satışlardan elde edilen parayla kaçmaya verilen isim.