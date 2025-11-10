Ankara Keçiören'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan programlar kapsamında ilkokul öğrencileri için Estergon Türk Kültür Merkezi Etnografya Müzesi'nde 'Dersimiz: Atatürk' filmi gösterilirken; Gül Adası Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri ise 10 Kasım'a özel anma programı düzenledi. Etkinliklerde öğrenciler hem Atatürk'ün fikirlerini yakından tanıma hem de Cumhuriyet'in değerlerini öğrenme fırsatı buldu.

'DERSİMİZ: ATATÜRK' FİLMİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikler kapsamında ilkokul öğrencileri için Estergon Türk Kültür Merkezi Etnografya Müzesi'nde 'Dersimiz: Atatürk' filmi gösterildi. Filmde, 5. sınıf öğrencilerinin bir ödev hazırlığı sırasında Atatürk'ü daha yakından tanımalarını sağlayan öğretici bir yolculuk anlatıldı. Tarihçi bir dedenin rehberliğinde ilerleyen hikâyede öğrenciler, Atatürk'ün insani yönlerini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini hem canlandırmalar hem de arşiv görüntüleriyle öğreniyor.

Filmin yönetmenliğini Hamdullah Baycar, yapımcılığını Birol Güven üstlenirken; Atatürk'ü Halit Ergenç canlandırıyor. Filmde tarihçi karakterine Çetin Tekindor, Latife Hanım rolüne ise Doğa Rutkay hayat veriyor. Hem duygusal hem de eğitici anlar barındıran film, Atatürk'ün düşünce mirasının yeni nesillere aktarılmasında önemli bir yapıt olarak öne çıktı.

Keçiören Belediyesi Gül Adası Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri de 10 Kasım'a özel bir anma programı düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlikte, Bulut ve Yıldızlar sınıfı öğrencileri Atatürk temalı şiirlerini okudu. Çocuklar, görsel sanatlar dersinde hazırladıkları Atatürk konulu resimleri sergiledi ve Atatürk panosu önüne karanfil bırakarak duygusal anlar yaşadı.

Kamuflaj giyerek Atatürk'ü selamlayan minik öğrenciler, hem Ata'ya olan sevgilerini dile getirdi hem de Cumhuriyet'in kurucusuna duydukları saygıyı gösterdi. Programa kreş öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katılarak çocukların anlamlı etkinliklerine ortak oldu. Keçiören'de gerçekleştirilen bu etkinliklerle çocuklar, Atatürk'ün ilke ve değerlerini daha iyi anlayarak 10 Kasım'ı duygu dolu anlarla andı.