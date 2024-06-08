DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye Turizm Özal’dan bugüne büyümeye devam ediyor” dedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından 130 ülkeden üst düzey hükûmet ve şirket yetkilisinin katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) ikinci gününde, forumda konuşmacı olarak yer aldığı ikinci oturuma dair paylaşımda bulundu. Ali Babacan, paylaşımında şunları söyledi:

“TURİZMDE PAZARLAMA VE MARKALAŞMA ÇOK ÖNEMLİ”

“St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşmacı olduğum ikinci oturumda; ülkemizdeki turizmin rahmetli Özal’dan bugüne büyümeye devam ettiğini, turizmde pazarlama ve markalaşmanın önemini ve Türkiye'nin bunu başarılı bir şekilde yapabildiğini, kültürel ve tarihi tanıtımın çok önemli olduğunu ve Rusya Federasyonu'nun bu konuda büyük bir potansiyele sahip olduğunu, turizmde başarı için kamu-özel sektör ortaklıklarının, vize düzenlemelerinin, kolay seyahat etme yolları açmanın ve güvenliğin sağlanmasının önemini anlattım. Oturumun ardından Izvestia'ya mülakat verdim.”

Ali Babacan’ın forumun ikinci gününde yaptığı turizm odaklı konuşmasından başlıklar şöyle:

“TÜRKİYE ŞU ANDA GELEN TURİST SAYISI BAKIMINDAN DÜNYADA BEŞİNCİ SIRADA”

“Türkiye şu anda gelen turist sayısı bakımından dünyada beşinci sırada. Geçen yıl 57 milyon turist geldi, bunun daha da artacağı öngörülüyor ama bu birdenbire olmadı. Bunun bir geçmişi var. Rahmetli Başbakanımız Özal, bu büyük turizm kampanyasını aslında zamanında başlattı ve hükûmetler değiştikçe bu stratejik önem kazanmaya devam etti. Yani hedefli olmak çok çok önemli. Ulaşım ağlarına sahip olmanız lazım, doğru tesislere sahip olmanız lazım. Kültürel ve tarihi tanıtım çok önemli ve bence Rusya Federasyonu bu konuda büyük bir potansiyele sahip.”

“KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ OLACAK”

“Etkinlikler, spor etkinlikleri, kültürel yönü tanıtacak kültürel etkinlikler çok ama çok önemli olacak. Bir de tabii ki macera ve ekoturizm var ki, bence Rusya bu konuda da büyük bir potansiyele sahip. Dünyanın en geniş coğrafyasına ve türlü coğrafi seçeneklere sahip olması nedeniyle bu da önemli bir alan olacaktır. Pazarlama, markalaşma; bunun çok koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor ve bence Türkiye bunu başarılı bir şekilde yapabildi. Çünkü hükûmetimiz, turizm acentelerimiz, Türk Hava Yolları çok güzel bir şekilde işleyen koordineli bir tanıtım çalışması yaptı. Türk Hava Yolları, şu anda dünyada uçtuğu ülke sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. İstanbul'dan 129 ülkeye uçabilirsiniz ve bu havayolu bağlantısı, turizmin devam etmesi için bir kilit bir rol oynuyor. Kamu-özel sektör ortaklıkları ve tabii ki vize düzenlemeleri, kolay seyahat etme de turizme zemin hazırlaması açısından mühim. Güvenliğin sağlanması da turistlerin kendilerini her anlamda güvende hissetmeleri için çok önemli.”