Alanya Belediyesi, spora ve uluslararası tanıtıma yönelik yatırımlara bir yenisini daha ekledi. İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) merkezinde gerçekleşen buluşmada, Alanya'nın 2029 yılına kadar Beach Pro Tour etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği resmen teyit edildi.

ANTALYA (İGFA) - Alanya, sporun ve sporcunun şehri olma vizyonunu uluslararası alanda güçlendirmeye devam ediyor. Alanya, 2029'a kadar Beach Pro Tour organizasyonlarına ev sahipliği yapacak

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığındaki resmî heyet, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) merkez binası olan Volleyball House'ta ağırlandı. Ziyaret, Alanya'nın plaj voleybolundaki köklü geçmişini geleceğe taşıma kararlılığını ve FIVB ile olan güçlü iş birliğini bir kez daha teyit etti.

Ziyaret, Alanya'nın plaj voleybolu alanındaki uzun vadeli gelişim vizyonuna olan güçlü bağlılığını ve FIVB ile giderek derinleşen stratejik iş birliğini pekiştirdi.

2025 yılında büyük başarıyla gerçekleştirilen Beach Pro Tour Challenge Alanya organizasyonunun ardından, Alanya'nın 2029 yılına kadar FIVB Beach Pro Tour etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdüreceği kesinleşti.

2026 BEACH PRO TOUR CHALLENGE ALANYA: 10-14 HAZİRAN'DA

Alanya, bu yıl büyük yankı uyandıran 2025 Beach Pro Tour Challenge organizasyonunun ardından, gelecek yıl 10-14 Haziran tarihleri arasında yeniden dünyanın en iyi plaj voleybolcularına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 1992'de ilk ulusal turnuvaya, 1993'te ilk uluslararası organizasyona ve 1996'da Dünya Turu'na ev sahipliği yapan Alanya'nın 30 yılı aşan plaj voleybolu mirasını modern bir anlayışla sürdürüyor.

Görüşmelerde, Alanya Plaj Voleybolu Merkezi'nin 'FIVB Beach Volleyball Centre of Excellence' (Mükemmeliyet Merkezi) olarak tescillenmesi süreci de gündeme geldi. Bu adım, Alanya'yı sadece turnuva kenti değil, aynı zamanda sporcu ve antrenör yetiştirme üssü haline getirecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik 'Alanya, sadece bir turizm destinasyonu değil; aynı zamanda spora yatırım yapan, gençleriyle, tesisleriyle ve vizyonuyla sporun geleceğini şekillendiren bir şehir. FIVB ile yürüttüğümüz uzun vadeli iş birliği, bu vizyonun en güçlü göstergesi. Plaj voleybolunda Alanya'nın adı artık dünya standartlarında bir kaliteyle anılıyor.' dedi. FIVB yetkilileri, Alanya'nın güçlü organizasyon kabiliyetini ve uluslararası spor kültürünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.