Decathlon Türkiye, bu sezon da Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın teknik partnerliğini üstleniyor. 12 Ekim'de başlayan yeni sezonda, Decathlon'un özel olarak hazırladığı formalarla sahaya çıkan sporcular, antrenman ve seyahatlerinde de Decathlon ekipmanlarını kullanmaya devam edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Decathlon Türkiye, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile 2024'te başlayan iş birliğinin 2025 sezonunda da devam edeceğini duyurdu.

Takımın teknik partnerliğini üstlenmeye devam eden marka, sporcuların maç formaları, antrenman ve ısınma kıyafetleri ile seyahatlerde kullandıkları ekipmanları sağlamayı sürdürecek. 12 Ekim itibarıyla başlayan 2025-2026 sezonunda, İstanbul Kartal'da bulunan yeni salonunda taraftarlarını ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Decathlon'un performans ve konforu ön planda tutarak hazırladığı yeni sezon formalarıyla sahaya çıktı.

Ayrıca Decathlon, sporu ve spor tutkusunu daha ulaşılabilir kılma hedefiyle, üç renkten oluşan yeni sezon formalarını taraftarları için satışa sundu.

Decathlon Türkiye CEO'su Philippe Debray, kadın voleybolunun Türkiye'de ulaştığı güçlü noktayı daha ileriye taşımak için Eczacıbaşı Dynavit gibi köklü ve öncü bir kulübün partneri olmak bizim için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Söz konusu iş birliğinin hem kulüp, hem de taraftarlar için çok değerli olduğunu ifade eden Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Ali Atalık ise, güçlü sinerjinin sahadaki başarılarımıza katkısı yanı sıra genç sporculara ve altyapımıza da ilham vereceğine inandıklarını söyledi.