Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, Çin'e iade kararı verilen iki Uygur Türkü için 'hayati risk' uyarısı yaparak, kararın uluslararası hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul 16. ve 18. İdare Mahkemelerinin, Çin'deki baskılardan kaçıp Türkiye'ye sığınan Mahemuti Anayeti ve Aierken Abuduwaili'nin doğrudan Çin'e iadesine hükmetmesi üzerine Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket sert bir açıklama yaptı. Bereket, bu kararların Uygur Türkleri açısından 'hayati tehlike' anlamına geldiğini belirterek, Çin'de sistematik baskı, keyfi gözaltı ve kötü muamele riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Yaşanan son örneğin, Uygur Türklerinin iade edilmelerinin geri dönülmez sonuçlara yol açabileceğini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Bereket, Uygurların Çin'de adil yargılanma güvencesinden yoksun bırakılabileceğini belirtti ve uluslararası hukuk çerçevesine atıf yaparak, 'Bu kadar açık bir risk ortadayken iade kararının hayata geçirilmesi kabul edilemez' dedi.



'TÜRKİYE TARİHİ MİSYONUNU UNUTMAMALI'

Açıklamasında Türkiye'nin tarih boyunca mazlum toplumlara kucak açtığını vurgulayan Bereket, şu ifadeleri kullandı:

'Uygur Türkleri, milletimizin vicdanında özel bir yere sahiptir. Türkiye ile aralarındaki tarihî ve kültürel bağlar çok güçlüdür. Bu bağlar, bizleri bu konuda daha hassas davranmaya mecbur bırakır. Türkiye her dönemde mazlumun yanında olmuştur; bugün de aynı duruşu sürdürmelidir. Devletimizin ilgili tüm kurumlarından verilen iade kararının ve ileride alınabilecek benzer kararların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.'