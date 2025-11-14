Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda 350 bin yeni konutun teslimi için hazırlıklar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede alan incelemesi yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da İndere Toplu Konutları'nda tarihi teslimat için geri sayım sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alanda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, 350 bin konutun teslim töreni öncesinde yürütülen son hazırlıkları yerinde değerlendirerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

'Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir vatandaşımız kalmayacak' dedik; artık tamamlamak için gün sayıyoruz' diyen Bakan Kurum, '15 Kasım Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 14 milyon insanımızı etkileyen deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarlarını milletimize teslim edeceğiz' dedi.

İndere'nin Adıyaman için önemine dikkat çeken Bakan Kurum, 'Burası, Adıyaman'ın gurur tablosu. Yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir alanda İndere'mizde tam 16 bin yeni yuvamızı yapıyoruz. Bu bölgede, Adıyamanlı hemşerilerimizin kadar hak ettiği ne varsa yaşam kalitesi noktasında her türlü ihtiyaçlarını giderecek bir bakış açısıyla burası inşa edildi. İnşallah İndere projemiz Adıyaman tarihindeki yerini en kısa sürede alacak; biz de kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız' diye konuştu.